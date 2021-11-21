Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 21 ноября на Никопольском шоссе, поступило около 12:54. На вызов сразу отправились сотрудники ГСЧС.
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По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля "ЗАЗ-Таврия",
– отметили в Госслужбе.
Грузовик переехал легковушку
Во время аварии грузовик буквально переехал легковушку. В результате водителя "Таврии" заблокировало – он скончался на месте. Тело удалось деблокировать с помощью спецоборудования.
Пассажирку легкового автомобиля доставили в ближайшее лечебное учреждение. По предварительным данным, у женщины медицинские работники диагностировали повреждение коленных суставов.