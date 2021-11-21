Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 21 листопада на Нікопольському шосе, надійшло близько 12:54. За викликом одразу вирушили співробітники ДСНС.

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По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася ДТП за участю вантажного автомобіля Volvo та легкового автомобіля "ЗАЗ-Таврія",

– зазначили у Держслужбі.

Вантажівка переїхала легковик

Під час аварії вантажівка буквально переїхала легковик. Унаслідок цього водія "Таврії" заблокувало – він помер на місці. Тіло вдалося деблокувати з допомогою спецобладнання.

Пасажирку легкового автомобіля доправили до найближчого лікувального закладу. За попереднім даними, у жінки медичні працівники діагностували ушкодження колінних суглобів.

Зверніть увагу! Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі дорожньо-транспортної пригоди.



У Кривому Розі вантажівка переїхала легковик / Фото 18+ ДСНС