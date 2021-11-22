Виновник аварии сразу скрылся, не оставив никаких следов. ДТП произошло 21 ноября около 18:30 в селе Бриновка Раздельнянского района.

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Детали инцидента

Местную жительницу нашли мертвой с травмами, характерными для ДТП. По словам сожителя погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило похожее на грузовик транспортное средство и быстро уехало.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители пытаются разыскать причастного водителя. Полицейские обращаются к одесситам за помощью. Возможно, момент аварии кто-то увидел.

ДТП с прохожими