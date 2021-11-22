Виновник аварии сразу скрылся, не оставив никаких следов. ДТП произошло 21 ноября около 18:30 в селе Бриновка Раздельнянского района.
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Детали инцидента
Местную жительницу нашли мертвой с травмами, характерными для ДТП. По словам сожителя погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило похожее на грузовик транспортное средство и быстро уехало.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители пытаются разыскать причастного водителя. Полицейские обращаются к одесситам за помощью. Возможно, момент аварии кто-то увидел.
ДТП с прохожими
- Во Львове 20 ноября произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки №138 47-летний львовянин поворачивал с улицы Дорошенко на проспект Свободы. На повороте он сбил двух женщин в возрасте 48 и 67 лет. Одну женщину ударом отбросило на дорогу, но она выжила. Водитель скрылся, однако его впоследствии задержали.
- В Харьковской области 18 ноября внедорожник Toyota Prado насмерть сбил пешехода. Удар был настолько сильным, что передняя часть корпуса автомобиля была ужасно изуродована. Правоохранители открыли производство по статье о нарушении ПДД, которое привело к гибели. Мужчину могут посадить в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.