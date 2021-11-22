Винуватець аварії одразу втік, не залишивши жодних слідів. ДТП сталася 21 листопада близько 18:30 у селі Бринівка Роздільнянського району.

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Деталі інциденту

Місцеву жительку знайшли мертвою з травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів співмешканця загиблої, щойно жінка вийшла з двору, як він почув, що поряд загальмував схожий на вантажівку транспортний засіб і хутко поїхав геть.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці наразі намагаються розшукати причетного водія. Поліцейські звертаються до одеситів за допомогою. Адже, можливо, момент аварії хтось побачив.

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