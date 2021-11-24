Авария произошла 24 ноября утром. В сети публикуют видео с места ДТП. Официальной информации по инциденту полицейские пока не предоставили.

Обратите внимание В Одесской области легковушка влетела в авто с прицепом: двое пострадавших

Детали ДТП

На видео видно, что фура лежит на обочине. Вероятно, водитель не справился с управлением, поэтому грузовик перевернулся на бок. Однако окончательную причину аварии выясняет полиция.

В сети призывают людей, объезжать этот участок дороги. Также люди пишут, что на Хуторской проезд фур запрещен. Поэтому одесситы удивлены, как на улице произошло ДТП с участием грузовика.

На Хуторской перевернулась фура: видео

По данным телеграмма "Подслушано Одесса", из-за аварии осложнилось движение. На месте работали скорая, полиция и спасатели. Также очевидцы заметили утечку бензина из грузовика.

Пробки из-за аварии с грузовиком: видео с телеграмма "Подслушано Одесса"

Авария с грузовиком под Днепром