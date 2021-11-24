Авария произошла 23 ноября вечером возле села Маяки Одесской области. Подробно о состоянии пострадавших не сообщают.

Обратите внимание Выехал на встречку: на Житомирщине в жутком ДТП погибли супруги

Детали ДТП

Предварительно выяснили, что водитель Hyundai выехал на встречную полосу, чтобы обогнать авто. Вдруг он столкнулся с машиной Daewoo с прицепом, которая ехала навстречу

Водителя Hyundai и пассажирку Daewoo отвезли в больницу с различными травмами.



На трассе Одесса – Рени столкнулись две легковушки / Фото Нацполиции

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Водителю легковушки может грозить наказание по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".



Пострадали 2 человека / Фото Нацполиции