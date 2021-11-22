Авария произошла вблизи села Комаровка Хорошевской территориальной общины. К сожалению, спасти мужа и его жену не удалось.
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Как произошло жуткое ДТП
53-летний житель Коростеня управлял автомобилем Chevrolet Aveo, вместе с ним в салоне находилась 47-летняя жена.
Мужчина двигался со стороны Житомира. Когда он выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Mercedes, которым управлял 39-летний гражданин Молдовы.
Супружеская пара погибла на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Жуткие ДТП: последние новости
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