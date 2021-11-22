Авария произошла вблизи села Комаровка Хорошевской территориальной общины. К сожалению, спасти мужа и его жену не удалось.

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Как произошло жуткое ДТП

53-летний житель Коростеня управлял автомобилем Chevrolet Aveo, вместе с ним в салоне находилась 47-летняя жена.

Мужчина двигался со стороны Житомира. Когда он выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Mercedes, которым управлял 39-летний гражданин Молдовы.

Супружеская пара погибла на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Важно! Правоохранители призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности во время вождения. Стоит принимать во внимание тот факт, что дорожные условия осложнились с наступлением осенней поры.

Жуткие ДТП: последние новости