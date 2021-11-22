Аварія відбулась поблизу села Комарівка Хорошівської територіальної громади. На жаль, врятувати чоловіка та його дружину не вдалося.
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Як сталася моторошна ДТП
53-річний житель Коростеня керував автомобілем Chevrolet Aveo, разом з ним в салоні перебувала 47-річна дружина.
Чоловік рухався зі сторони Житомира. Коли він виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажівкою Mercedes, якою керував 39-річний громадянин Молдови.
Подружня пара загинула на місці події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.
Моторошні ДТП: останні новини
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