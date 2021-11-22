Аварія відбулась поблизу села Комарівка Хорошівської територіальної громади. На жаль, врятувати чоловіка та його дружину не вдалося.

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Як сталася моторошна ДТП

53-річний житель Коростеня керував автомобілем Chevrolet Aveo, разом з ним в салоні перебувала 47-річна дружина.

Чоловік рухався зі сторони Житомира. Коли він виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажівкою Mercedes, якою керував 39-річний громадянин Молдови.

Подружня пара загинула на місці події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Важливо! Правоохоронці закликали водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху та заходів безпеки під час кермування. Варто брати до уваги той факт, що дорожні умови ускладнились з настанням осінньої пори.

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