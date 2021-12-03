"Гроші на ліки": у Дніпрі 10-річна дівчинка з бронхітом просила милостиню

Прикра історія від поліції з Дніпра. Правоохоронці знайшли на вулиці дівчинку, яка просила у людей гроші на ліки.

А все тому, що вона прийшла додому і застала маму п'яною. Тож не могла отримати допомогу, хоч була хвора на бронхіт.

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Дівчинка у Дніпрі просила милостиню на ліки проти кашлю

У поліцію Дніпра звернувся чоловік і повідомив, що на вулиці бачив 10-річну дівчинку, яка просила гроші на ліки.

Небайдужий очевидець правоохоронців викликав до лікарні, куди довіз дівчинку самостійно – бо вона дуже сильно кашляла.

Дитина розповіла правоохоронцям, що:

Прийшла зі школи додому хвора, але там допомоги не отримала – матір була у нетверезому стані.

Грошей дитина не мала, а тому пішла на вулицю просити у людей допомоги на ліки, які збиралася купити в аптеці.

Лікарі після огляду дівчинки підтвердили гострий бронхіт із підозрою на пневмонію, тож негайно її госпіталізували.

матір повідомили, де перебуває донька, але й викликали працівникащоб зафіксувати ситуацію.

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Повний текст повідомлення патрульної поліції Дніпропетровської області у фейсбуці:

Просила гроші на ліки. Саме таке повідомив про 10-річну дівчинку небайдужий громадянин патрульним, яких він викликав до лікарні. Чоловік зазначив, що дитина сильно кашляла, тож він відвіз її до медзакладу, і зателефонував 102.

Поліцейські поспілкувалися з дівчинкою. Вона розповіла, що прийшла зі школи додому, де застала свою матір у нетверезому стані, а потім пішла до магазину та аптеки, оскільки захворіла.

Лікар оглянув дитину. Попередній діагноз — гострий бронхіт з підозрою на пневмонію. Дівчинку шпиталізували. Патрульні викликали працівника ювенальної превенції для фіксування вказаного факту. Матір дитини повідомили про місцезнаходження її доньки. Надалі справою займатиметься ювенальна превенція.

Батьки! Нагадуємо, що за невиконання батьківських обов'язків існує відповідальність! Діти, їхнє житті та здоров'я — це найдорожче, що ви маєте. Бережіть його.