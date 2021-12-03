А все потому, что она пришла домой и застала маму пьяной. Поэтому не могла получить помощь, хотя была больна бронхитом.
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Девочка в Днепре просила милостыню на лекарства против кашля
В полицию Днепра обратился мужчина и сообщил, что на улице видел 10-летнюю девочку, просившую деньги на лекарства.
Неравнодушный очевидец правоохранителей вызвал в больницу, куда довез девочку самостоятельно – потому что она очень сильно кашляла.
Ребенок рассказал правоохранителям, что:
- Пришел из школы домой с плохим самочувствием, но там помощи не получил – мать была в нетрезвом состоянии.
- Денег у ребенка не было, а потому он пошел на улицу просить у людей помощи на лекарства, которые собирался купить в аптеке.
Врачи после осмотра девочки подтвердили острый бронхит с подозрением на пневмонию и немедленно ее госпитализировали.
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Полный текст сообщения патрульной полиции Днепропетровской области в фейсбуке:
Просила деньги на лекарства. Именно такое сообщил о 10-летней девочке неравнодушный гражданин патрульным, которых он вызвал в больницу. Мужчина отметил, что ребенок сильно кашлял, поэтому он отвез его в медучреждение, и позвонил по телефону 102.
Полицейские пообщались с девочкой. Она рассказала, что пришла из школы домой, где застала свою мать в нетрезвом состоянии, а затем пошла в магазин и аптеку, поскольку заболела.
Врач осмотрел ребенка. Предварительный диагноз – острый бронхит с подозрением на пневмонию. Девочку госпитализировали. Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования этого факта. Матери ребенка сообщили о местонахождении дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция.
Родители! Напоминаем, что за невыполнение родительских обязанностей есть ответственность! Дети, их жизни и здоровье – это самое дорогое, что у вас есть. Берегите его.