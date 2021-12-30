Креативний дніпрянин подарував дружині Bugatti зі снігу: атмосферні фото

Житель Дніпра вирішив скористатися зимовою погодою та скреативити. Він підготував для своєї дружини сюрприз.

Чоловік виліпив зі снігу автомобіль та затюнінгував його. Користувачі соцмереж вирішили, що витвір нагадує елітний спортивний автомобіль Bugatti Veyron.

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Спорткар зі снігу

Як можна побачити на фотографіях, житель Дніпра прикрасив капот і дах імпровізованого автомобіля. Для своєрідного тюнінгу він використав різдвяні прикраси.



Житель Дніпра створив Bugatti зі снігу / Фото з телеграму "Днепр Сейчас"

По довжині дніпровський Bugatti прикрашають святкові дощики. На капоті – поле зі штучних квітів, а на даху – кілька свічок.

"На черзі сімейний особняк", – зауважили в соцмережах.

Реальне авто у подарунок

Чоловіки інколи дарують своїм коханим реальні автівки з нагоди пам’ятних дат. Зокрема герой "Холостяка" Нікіта Добринін подарував Даші Квітковій Mercedes-Benz GLE до народження сина.



Нікіта Добринін подарував коханій авто за 2 мільйони гривень / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Вартість автомобіля становить понад 2 мільйони гривень. Його готували на замовлення 7 місяців.

Новенький Mercedes-Benz за 89 тисяч євро подарував дружині й син Григорія Чапкіса. Такий сюрприз він зробив з нагоди новорічних свят.



Грег Чапкіс подарував дружині Mercedes–Benz / Фото з інстаграму танцівника

Хіп-хопер припаркував автомобіль поряд зі своїм та прикрасив величезним червоним бантом. Він зазначив, що Санта цього року прийшов до їхньої сім'ї швидше.