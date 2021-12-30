Мужчина слепил из снега автомобиль и затюнинговал его. Пользователи соцсетей решили, что произведение напоминает элитный спортивный автомобиль Bugatti Veyron.

Интересно Ирина Федишин рассекретила самый дорогой подарок от мужа

Спорткар из снега

Как можно увидеть на фотографиях, житель Днепра украсил капот и крышу импровизированного автомобиля. Для своеобразного тюнинга он использовал рождественские украшения.

Житель Днепра создал Bugatti из снега / Фото с телеграма "Днепр Сейчас"

По длине днепровский Bugatti украшает праздничная мишура. На капоте – поле из искусственных цветов, а на крыше – несколько свечей.

"На очереди семейный особняк", – отметили в соцсетях.

Реальное авто в подарок

Мужчины иногда дарят своим любимым реальные автомобили по случаю памятных дат. В частности, герой "Холостяка" Никита Добрынин подарил Даше Квитковой Mercedes-Benz GLE до рождения сына.

Никита Добрынин подарил любимой авто за 2 миллиона гривен / Фото с инстаграма Даши Квитковой

Стоимость автомобиля составляет более 2 миллионов гривен. Его готовили на заказ 7 месяцев.

Новенький Mercedes-Benz за 89 тысяч евро подарил жене и сын Григория Чапкиса. Такой сюрприз он преподнес по случаю новогодних праздников.

Грег Чапкис подарил жене Mercedes-Benz / Фото с инстаграма танцовщика

Хип-хоппер припарковал автомобиль рядом со своим и украсил огромным красным бантом. Он отметил, что Санта в этом году пришел в их семью быстрее.