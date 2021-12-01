У Кривому Розі чоловіки викрали благодійну скриньку: збирали гроші для онкохворого

В одному з магазинів Саксаганського району Кривого Рогу скоїли ганебний злочин. Туди зайшли 2 невідомих, які поцупили з прилавка скриньку благодійного збору коштів.

У цю коробку містяни кидали гроші, які мають піти на лікування онкохворого хлопчини. Про те, що підозрюваних вдалося затримати, повідомили 1 грудня.

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Вже раніше відбували покарання

Правоохоронці написали, що злочин скоїли 30 листопада. Коли зловмисників затримали, вони виявилися вже раніше судимими жителями міста.



Момент викрадення благодійної скриньки / Фото Нацполіції

Цим чоловікам 28 та 40 років. Під час затримання в них знайшли гроші, які ті вже стигли поділити. А ось скриньку виявили викинутою на вулиці.



Гроші, які вилучили у зловмисників / Фото Нацполіції

Що загрожує цього разу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про грабіж. Якщо вину цих чоловіків зможуть довести в суді, вони можуть відправитися до в'язниці на 4 роки.

Схожа подія раніше

12 листопада правоохоронці повідомили, що затримали чоловіків, які обікрали літню жінку на Харківщині. Зловмисники увірвалися до будинку та зв'язали потерпілу.

Потім вони забрали не лише коштовності, а й гроші, які господарка дому збирала на своє лікування. У момент затримання значної частини коштів у підозрюваних вже не було.