У Кривому Розі чоловіки викрали благодійну скриньку: збирали гроші для онкохворого
Джерело:Поліція Дніпропетровщини
В одному з магазинів Саксаганського району Кривого Рогу скоїли ганебний злочин. Туди зайшли 2 невідомих, які поцупили з прилавка скриньку благодійного збору коштів.
У цю коробку містяни кидали гроші, які мають піти на лікування онкохворого хлопчини. Про те, що підозрюваних вдалося затримати, повідомили 1 грудня.
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Вже раніше відбували покарання
Правоохоронці написали, що злочин скоїли 30 листопада. Коли зловмисників затримали, вони виявилися вже раніше судимими жителями міста.
Момент викрадення благодійної скриньки / Фото Нацполіції
Цим чоловікам 28 та 40 років. Під час затримання в них знайшли гроші, які ті вже стигли поділити. А ось скриньку виявили викинутою на вулиці.
Гроші, які вилучили у зловмисників / Фото Нацполіції
Що загрожує цього разу
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про грабіж. Якщо вину цих чоловіків зможуть довести в суді, вони можуть відправитися до в'язниці на 4 роки.
Схожа подія раніше
12 листопада правоохоронці повідомили, що затримали чоловіків, які обікрали літню жінку на Харківщині. Зловмисники увірвалися до будинку та зв'язали потерпілу.
Потім вони забрали не лише коштовності, а й гроші, які господарка дому збирала на своє лікування. У момент затримання значної частини коштів у підозрюваних вже не було.