У Кривому Розі продавчиня прогнала грабіжника з магазину: був у масці й озброєний

У Кривому Розі 18 листопада чоловік у масці намагався пограбувати магазин із ножем. Проте продавчиня почала чинити опір і згодом прогнала зловмисника.

Вона змогла дати відсіч, однак зазнала ножового поранення. Коли кривдник втік із магазину, жінка звернулася по допомогу до екстрених служб.

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Вилучили закривавлений ніж

Згодом правоохоронці розшукали нападника та затримали його. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець. У нього вилучили основний речовий доказ – закривавлений ніж.



Ніж, який вилучили в зловмисника / Фото Нацполіції

Слідчі встановили, що саме він приблизно о 15 годині увірвався до магазину та вимагав віддати гроші з каси. Натомість йому вдалося лише порізати руку жінки, яка там працює.

Що загрожує за такий злочин

Попри те, що пограбування провалилося, чоловікові загрожує серйозне покарання. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Якщо вину зможуть довести в суді, то зловмисник відправиться до в'язниці на строк від 3 до 7 років.

Інший злочин у місті

На початку червня повідомили, що в Кривому Розі скоїли жахливе пограбування магазину. Тоді зловмисник вдерся в приміщення, побив продавчиню молотком і перерізав лезом її горло.

Через кілька годин ймовірного грабіжника вже затримали та почали проводити обшук у помешканні. Правоохоронці встановили, що він скоїв це моторошне пограбування заради 300 гривень, жуйок і смартфону Xiaomi Redmi.