У Кривому Розі школярі побили та зґвалтували 48-річну жінку

15-річні підлітки накинулися на 48-річну жінку просто посеред вулиці в Кривому Розі. Вони побили, пограбували й зґвалтували її. Школярів вдалося затримати.

Жінку знайшли непритомною на вулиці місцеві жителі. Вони зателефонували до поліції і повідомили про це. Жахлива подія сталася 22 листопада.

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Непритомна і посеред вулиці

У той час до правоохоронців також зателефонували з місцевого закладу й повідомили про те, що зникла їхня працівниця. Згодом виявилося, що потерпіла на вулиці – та сама жінка.

Коли поліцейські прибули на місце, то побачили потерпілу з численними тілесними ушкодженнями та без свідомості. Її відвезли до лікарні.

Виявилось, що жінку зґвалтували, побили й обікрали двоє 15-річних хлопців. Їх вирішили шукати цілим особовим складом поліції.

Неповнолітніх знайшли

Зловмисників розшукали за кілька годин. За погодженням із окружною прокуратурою їх затримали.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за трьома статтями:

умисні тяжкі тілесні ушкодження;

зґвалтування;

розбій.

Слідчі дії за цими фактами тривають.

Текст публікації Криворізького управління поліції:

За напад на 48-річну жінку поліція затримала двох неповнолітніх хлопців.

Зловмисники, посеред вулиці, жорстоко побили місцеву мешканку, зґвалтували, після забрали її мобільний телефон та зникли.

22 листопада до поліції повідомили про виявлення непритомної жінки з численними тілесними ушкодженнями на одній із вулиць Центрально-Міського району. Потерпілу в тяжкому непритомному стані, з численними травмами, доставили до лікарні.

В той же час, на лінію 102 надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їх робітниці. Відпрацювавши отриману інформацію, правоохоронці встановили, що зниклою є потерпіла жінка.

На розкриття жорстокого злочину, по тривозі було піднято весь особовий склад кримінального відділу Криворізького районного управління поліції, які оперативним шляхом встановили ймовірних підозрюваних.

На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години.

Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням із окружною прокуратурою останніх затримано в порядку ст.208 КПК України.

Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за статтею 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), статтею 152 (зґвалтування) та за статтею 187 (розбій) Кримінального кодексу України.