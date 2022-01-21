У Кривому Розі вичислили "мінувальника", який сидить у СІЗО: продовжив свій термін ув'язнення
Джерело:"Первый Городской"
Вночі 21 січня правоохоронцям повідомили про замінування криворізького СІЗО. Згодом "мінувальника" змогли відшукати.
Злісним порушником виявився один із в'язнів цієї установи. На пошук цієї людини слідчим знадобилося лише кілька годин.
В цей день Школи Дніпра й Кривого Рогу знову опинились під прицілом псевдомінувальників
Незаконно зберігав телефон
Дзвінок про замінування СІЗО в Терновському районі Кривого Рогу надійшов на гарячу лінію "102". Зловмисник зателефонував приблизно о пів на 2 годину ночі.
Після цього всю будівлю обстежили фахівці. Туди прибули вибухотехніки, кінологи та слідчі поліції. Проте жодної вибухівки у приміщеннях не знайшли.
Тоді розшукали самого мінувальника та ним виявився 17-річний ув'язнений. У правопорушника вилучили мобільний телефон та сім-карту, які він зберігав незаконно. Саме за допомогою цього ґаджету він і зробив хибне повідомлення.
Телефон, який вилучили правоохоронці / Фото "Первый Городской"
Що загрожує за такі дії
Відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тепер йому буде загрожувати до 8 років ув'язнення.
Інший юний "жартіврник"
На Черкащині учень 9 класу повідомив про масове замінування. Мовилося про 4 школи в регіоні. Його швидко знайшли та допитали.
Хлопець сказав, що пішов на такі радикальні дії, бо дуже хотів на дистанційне навчання. Оскільки зловмисник ще підліток, за його вчинок відповідальність нестимуть батьки.