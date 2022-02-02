У Кривому Розі неймовірно вшанували пам'ять Кузьми: відео автопробігу з "Побєдою"

У Кривому Розі вшанували пам'ять Андрія Кузьменка. 2 лютого виповнилося рівно 7 років з моменту, коли він загинув у ДТП.

Люди поїхали до пам'ятника біля місця трагедії. До цього відбувся автопробіг, в якому взяв участь автомобіль "Побєда" з жовто-блакитним малюнком і портретом Кузьми.

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Звідки рушала колона автівок

У автопробігу було приблизно 30 автомобілів. Вони рушали зі стоянки ТРЦ Viktory Plaza й відправилися до місця загибелі музиканта.

Початок руху колони з "Перемога М20": дивіться відео

Там згодом пройшла панахида, на якій була приблизно сотня людей. До пам'ятника клали квіти, кілька фруктів і сигарети.

Вшанування пам'яті Кузьми в Кривому Розі / Фото "Первый Городской"

Чому в автопробігу було раритетне авто

Розмальований автомобіль "Перемога М20" 1950 року випуску приєднався до колони не випадково. На ньому приїхали з Харкова двоє поціновувачів творчості музиканта.

На автомобілі виднілися написи із його крилатими фразами. А розмалювали саме цю модель авто, оскільки вона фігурувала у книзі Андрія Кузьменка "Я "Побєда" і Берлін". Там він сатирично розповідав про неймовірну подорож на "вбитому" витворі радянського автопрому.



Обкладинка цієї книги Кузьми / Скриншот з ютубу iqweent

Невдовзі вийде фільм по книзі

У 2022 році має відбутися прем'єра фільму за мотивами книги Кузьми. Його тизер презентували ще 7 жовтня. Це буде історія звичайного хлопця, музиканта-початківця. За три дні до запланованого концерту він вирушив у подорож зі своїм другом Бардом.

Слід зазначити, що в стрічці звучатимуть кавери на пісні Кузьми від інших відомих музикантів, які були з ним знайому. Зокрема, вже показали свої версії треків гурти "Антитіла", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" і DZIDZIO.



Постер "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото з інстаграму yapobedaiberlinmovie