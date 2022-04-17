Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: загинув цивільний

17 квітня 2022 , 21:54
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Джерело:

Дмитро Невеселий

Росіян немає на території Дніпропетровської області. Проте вбивці атакували село в Зеленодольській громаді.

Про це 17 квітня повідомив голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий. Він наголосив, що Збройні Сили захищають межі області.

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"Сьогодні був обстріл сільської місцевості громади, в результаті цивільний чоловік загинув. Щирі співчуття родині. Кожен нелюд, який коїть злочин в нашій державі, відповість за це", – написав Невеселий.

Працюють сапери

Голова громади закликав не виходити на вулиці без нагальної потреби. Якщо почули постріли, то необхідно негайно ховатися в укриття. Крім цього, на території населеного пункту є багато снарядів.

Сьогодні працювали сапери ДСНС, ліквідували 124 снаряди. Роботи продовжуються,
– сказав Невеселий.

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Автор: Марія Масюк