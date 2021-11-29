Під Дніпром спалахнула пожежа в житловому будинку: постраждала молода жінка

У Кам'янському під Дніпром загорілася квартира у 5-поверховому будинку. У результаті пожежі постраждала 29-річна жінка.

До рятувальників про пожежу повідомили 28 листопада. Загоряння житлового будинку сталося на вулиці Цимлянській.

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Деталі пожежі

Пожежа виникла в спальній кімнаті квартири на 4 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники з'ясували, що горів диван та меблі всередині житла.

29-річну потерпілу швидка відвезла до Кам'янської міської лікарні екстреної медичної допомоги. Попередній діагноз – отруєння.



Постраждала 29-річна жінка / Фото ДСНС Дніпропетровщини

У результаті пожежі пошкодилися речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 4 квадратних метри.

Вогонь локалізували о 13:52, а вже через 2 хвилини його загасили. До місця виклику прибули 9 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

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