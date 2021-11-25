Будинок загорівся 25 листопада о 13:50. Рятувальники наразі намагаються загасити пожежу. За допомогою висувних східців вони піднялися до квартири на 9 поверсі.

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Чорний дим в усіх районах Дніпра

Пожежа виникла на покрівлі 9-поверхового житлового будинку. Площа вогню сягала близько 200 метрів квадратних. О 14:38 пожежу локалізували, а загасили її через 10 хвилин.

Працівники ДСНС евакуювали 11 людей, зокрема – 3 дітей. У результаті пожежі одна людина зазнала травм та була госпіталізована до лікарні. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що це жінка. Вогонь гасили аж 30 рятувальників, які використали 7 одиниць спецтехніки.

Пожежа в Дніпрі: відео

У мережі люди опублікували фото та відео, де видно, що пожежа справді серйозна. Чорні смуги диму виднілися за сотні метрів з усіх районів Дніпра.

Загорівся житловий будинок у Дніпрі: відео