Дом загорелся 25 ноября в 13:50. Спасатели сейчас пытаются потушить пожар. С помощью выдвижных ступеней они поднялись в квартиру на 9 этаже.

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Черный дым во всех районах Днепра

Пожар возник на кровле 9-этажного жилого дома. Площадь огня достигала около 200 метров квадратных. В 14:38 пожар локализовали, а потушили его через 10 минут.

Работники ГСЧС эвакуировали 11 человек, в том числе – 3 детей. В результате пожара один человек получил травмы и был госпитализирован в больницу. В местных телеграм-каналах пишут, что это женщина. Огонь тушили аж 30 спасателей, которые использовали 7 единиц спецтехники.

Пожар в Днепре: видео

В сети люди опубликовали фото и видео, где видно, что пожар действительно серьезный. Черные полосы дыма виднелись за сотни метров со всех районов Днепра.

Загорелся жилой дом в Днепре: видео