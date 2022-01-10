Підлітки обстріляли машину автошколи у Кривому Розі – фото з місця події

Двоє невідомих стріляли по учбовому автомобілю на вулиці Едуарда Фукса в Кривому Розі. Вони втекли з місця події.

На місце події викликали правоохоронців. Вони встановили, що по машині автошколи стріляли з пневматичної зброї.

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Хлопці стріляли по авто

Свідки повідомили, що стрілками були двоє хлопців. На вигляд їм по 15 або 16 років.



У Кривому Розі підлітки обстріляли автомобіль / Фото "Свои"

Після обстрілу авто, вони втекли у напрямку 173 кварталу. За непідтвердженою інформацією, у поліції вже знайшли винуватців події у Кривому Розі та встановили їхні особи.



Неповнолітні втекли з місця події / Фото "Свои"

Відомо також, що кулі з пневмату потрапили у скло біля заднього пасажирського сидіння. Про постраждалих в інциденті не повідомляли.

Затримання стрільця у Вишневому

Промовистий випадок з використанням вогнепальної зброї стався біля Києва. Невідомий вирішив постріляти в бік людей та зачинився у квартирі.

Силовики взяли помешкання штурмом. Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок стрілянини та чим керувався житель Вишневого.

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