Померла жінка, а потім 3-річний син: у Кам'янському водій зніс чотирьох пішоходів

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині водій автомобіля ЗАЗ на швидкості збив двох жінок і двох дітей – 3-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

Одна з жінок загинула одразу після зіткнення, а її син перестав дихати вже після госпіталізації. Інші потерпілі перебувають у лікарні під наглядом лікарів.

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Тіла розтрощили скло

Вижили в карколомному ДТП 9-річна дівчинка та 65-річна жінка. Наразі невідомо, яких саме травм вони зазнали. Аварія сталася приблизно о 17:20 біля готелю "Родина" на вулиці Січеславський шлях.

За кермом "ЗАЗ 1102" був чоловік, якому 50 років. На фото з місця помітно, що в автомобіля було абсолютно розтрощене лобове скло. Також у нього сильно пошкодився бампер. Це свідчить про те, що автомобіль рухався з досить великою швидкістю.

Інша жорстка аварія нещодавно

У селищі Котовського під Одесою авто на швидкості збило матір із донькою, які йшли пішохідним переходом. Водійка Hyundai згодом почала стверджувати, що не помітила людей.

Потерпілих із місця ДТП забрала карета швидкої допомоги. Туди одразу прибули правоохоронці, які почали розслідувати інцидент. Наразі невідомо, чи покарали жінку, що була за кермом.