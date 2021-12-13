Пожежа в автівці в Дніпрі була підготовкою до вбивства: підозрюваного затримали

У Дніпрі 8 грудня згорів Opel. У його багажнику знайшли автомат на дистанційному керуванні. Правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці до вбивства.

Пожежа трапилася на проспекті Яворницького. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.

До теми У Дніпрі після пожежі в авто виявили автомат: свідки чули постріли

Правоохоронці затримали підозрюваного

На проспекті Яворницького 8 грудня згорів Opel. Під час пожежі перехожі чули звуки, схожі на постріли. У багажнику автівки правоохоронці знайшли автомат із дистанційним керуванням. Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за "підготовку до вбивства". Невдовзі підозрюваного затримали. Зловмиснику може загрожувати від 7 до 15 років за ґратами.

За попередньою інформацією, у його автівці знайшли майже 100 набоїв, калібру 5,45 міліметра. Вони були такими ж, як в багажнику Opel, що згорів. Також там виявили перероблений стартовий пістолет, з якого можна стріляти бойовими патронами. Наразі правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до злочину.



В авто знайшли автомат на дистанційному керуванні/ Фото "Днепр Оперативный"

Актуально Пожежу машини з автоматом у Дніпрі розслідують як підготовку до вбивства

Коротко про пожежу в автівці у Дніпрі

Приблизно о 9:20 на проспекті Яворницького біля будинку №23 спалахнув автомобіль Opel Vectra.

За словами очевидців, перед цим вони чули кілька пострілів, а ось після займання автівки прогриміла автоматна черга.

За інформацією ЗМІ, легковик стояв на тому місці приблизно тиждень.

У багажнику знайшли гільзи від куль та автомат на дистанційному керуванні. Він був під'єднаним до окремого акумулятора.

Правоохоронці вважають, що інцидент був невдалою підготовкою до вбивства.

Наразі справою займаються співробітники СБУ.



Справу розслідують як підготовку до вбивства / Фото "Информатор"