Пожежа в автівці в Дніпрі була підготовкою до вбивства: підозрюваного затримали

13 грудня 2021 , 13:18
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Джерело:

"Информатор"

У Дніпрі 8 грудня згорів Opel. У його багажнику знайшли автомат на дистанційному керуванні. Правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці до вбивства.

Пожежа трапилася на проспекті Яворницького. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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Правоохоронці затримали підозрюваного

На проспекті Яворницького 8 грудня згорів Opel. Під час пожежі перехожі чули звуки, схожі на постріли. У багажнику автівки правоохоронці знайшли автомат із дистанційним керуванням. Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за "підготовку до вбивства". Невдовзі підозрюваного затримали. Зловмиснику може загрожувати від 7 до 15 років за ґратами.

За попередньою інформацією, у його автівці знайшли майже 100 набоїв, калібру 5,45 міліметра. Вони були такими ж, як в багажнику Opel, що згорів. Також там виявили перероблений стартовий пістолет, з якого можна стріляти бойовими патронами. Наразі правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до злочину.


В авто знайшли автомат на дистанційному керуванні/ Фото "Днепр Оперативный"

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Коротко про пожежу в автівці у Дніпрі

  • Приблизно о 9:20 на проспекті Яворницького біля будинку №23 спалахнув автомобіль Opel Vectra.
  • За словами очевидців, перед цим вони чули кілька пострілів, а ось після займання автівки прогриміла автоматна черга. 
  • За інформацією ЗМІ, легковик стояв на тому місці приблизно тиждень.
  • У багажнику знайшли гільзи від куль та автомат на дистанційному керуванні. Він був під'єднаним до окремого акумулятора.
  • Правоохоронці вважають, що інцидент був невдалою підготовкою до вбивства.
  • Наразі справою займаються співробітники СБУ. 


Справу розслідують як підготовку до вбивства / Фото "Информатор"

Автор: Ольга Котів