Зброя нібито була на дистанційному керуванні, а також свідки повідомили про стрілянину. Про це написали місцеві ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

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За справу береться СБУ

Журналісти 24 каналу намагалися отримати коментар щодо інциденту в поліції Дніпра. Проте там лише порадили звертатися до регіонального управління СБУ.

А ось у Службі безпеки сказали, що поки не мають жодної інформації, яку можуть розголошувати. Однак все ж повідомили, що їхні спеціалісти мають займатися цією справою.



Правоохоронці на місці інциденту / Фото "Днепр оперативный"

Були постріли до і після

Автомобіль Opel Vectra спалахнув навпроти 25 будинку проспекту Яворницького. За словами очевидців, перед цим пролунали кілька поодиноких пострілів.

А ось після загоряння уже пролунала автоматна черга. Згодом місцеві жителі розповіли, що легковик був припаркований там протягом тижня.



Місце, де горів автомобіль / Фото "Днепр оперативный"

Яку зброю там виявили

ЗМІ пишуть, що в багажнику був не звичайний автомат. Він нібито був приєднаний до окремого акумулятора. Проте офіційно це ще не підтверджували.

Згодом туди прибули правоохоронці, працівники карного розшуку та вибухотехніки. Фахівці обгородили територію попереджувальною стрічкою, а також частково перекрили рух проспектом.



Автомат, який був у автомобілі / Фото телеграму "Днепр оперативный"