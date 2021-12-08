Оружие якобы было на дистанционном управлении, а также свидетели сообщили о стрельбе. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на анонимные источники.

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За дело берется СБУ

Журналисты 24 канала пытались получить комментарий относительно инцидента в полиции Днепра. Однако там только посоветовали обращаться в региональное управление СБУ.

А вот в Службе безопасности сказали, что пока не имеют никакой информации, которую могут разглашать. Однако все же сообщили, что их специалисты должны заниматься этим делом.

Знайшли зброю після пожежі авто
Правоохранители на месте инцидента / Фото "Днепр оперативный"

Были выстрелы до и после

Автомобиль Opel Vectra загорелся напротив 25 дома проспекта Яворницкого. По словам очевидцев, перед этим раздались несколько одиночных выстрелов.

А вот после возгорания уже раздалась автоматная очередь. Впоследствии местные жители рассказали, что легковушка была припаркована там в течение недели.

Знайшли зброю після пожежі авто
Место, где горел автомобиль / Фото "Днепр оперативный"

Какое оружие там обнаружили

СМИ пишут, что в багажнике был не обычный автомат. Он якобы был подсоединен к отдельному аккумулятору. Однако официально это еще не подтверждали.

Впоследствии туда прибыли правоохранители, работники уголовного розыска и взрывотехники. Специалисты огородили территорию предупредительной лентой, а также частично перекрыли движение по проспекту.

Знайшли зброю після пожежі автоАвтомат, который был в автомобиле / Фото телеграмму "Днепр оперативный"

Другая машина, где нашли оружие

Неподалеку от Днепра 1 декабря произошло чрезвычайно жесткое ДТП. Там легковушка влетела в грузовик. Как следствие, в нем полностью оторвалась крыша, а корпус был разбит.

Водитель транспорта скончался еще до приезда скорой, а его руку нашли на большом расстоянии от авто. Когда приехали следователи, в транспорте обнаружили автомат и пистолет.

Знайшли зброю після пожежі авто
Автомат, який був у автомобілі / Фото телеграму "Днепр оперативный"

Інша автівка, де знайшли зброю

Неподалік від Дніпра 1 грудня сталася надзвичайно жорстка ДТП. Там легковик влетів у вантажівку. Як наслідок, у ньому була повністю відірвався дах, а корпус був розтрощений.

Водій транспорту помер ще до приїзду швидкої, а його руку знайшли на великій відстані від авто. Коли приїхали слідчі, в транспорті виявили автомат і пістолет.