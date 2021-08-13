Самого зловмисника затримали навіть попри те, що поранений не написав заяву. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням зброї.

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Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні злочину, суд може його посадити за ґрати на 3 – 8 років.

Хаотично розстріляв майже весь магазин

Слідчі, які прибули на місце події після виклику, передивилися відео з камер відеонагляду. На записі було видно, як біля закладу між двома компаніями стався конфлікт.

Чоловік дістав травматичний пістолет та здійснив 14 пострілів у різні боки. Одна з куль потрапила потерпілому в голову.

Після стрілянини учасники бійки втекли, однак сам зловмисник залишився. Його травмований опонент від написання заяви відмовився.

Самого чоловіка затримали. Він виявився 35-річним уродженцем Донеччини. У чоловіка вилучили пістолет та магазин з 6 набоями.

Крім того, у машині правопорушника правоохоронці знайшли дозволи на зброю та чималий арсенал – автомати Калашникова, помпові рушниці та патрони різних калібрів. Все це передали на експертизу.



У чоловіка в машині знайшли чимало зброї / Фото поліції Києва

Незабаром чоловіку повідомлять про підозру у скоєнні хуліганства та обиратимуть запобіжний захід. Судячи з того, що кримінальне провадження щодо незаконного володіння зброєю поліцейські не відкрили, вся зброя була зареєстрованою. Щоправда, володіти автоматами в Україні не можна.

Дивіться відео поліції з місця стрілянини у ресторані в Києві: