П'яний водій у Дніпрі керував маршруткою з пасажирами

19 січня 2022 , 16:21

Джерело:

фейсбук-сторінка патрульної поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці 18 січня побачили п'яного водія, який керував транспортом спеціальних перевезень. Він не дотримувався правил дорожнього руху.

Нетверезого кермувальника помітили на проспекті Сергія Нігояна. Він їхав в автомобілі Mercedes Benz.

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Скільки алкоголю було в крові водія

Поліцейські зупинили водія, коли той поїхав на заборонене світло. З'ясували, що чоловік перевозив працівників одного з підприємств міста.

За кермом виявився 66-річний чоловік. Поліцейські запропонували йому пройти перевірку на стан сп'яніння. Прилад Drager підтвердив, що у крові водія 0,91 проміле спиртного.

Що загрожує водієві

Правоохоронці не дозволили водієві продовжувати перевезення. Вони забрали водійське посвідчення та склали на протокол за статтею керування у стані сп'яніння та постанову за порушення правил дорожнього руху.

Довідка. Санкції статті передбачають штраф на водіїв у розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 тисячі гривень) або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

П'яний водій маршрутки у Миколаєві

У Миколаєві 11 січня патрульні зупинили маршрутку, оскільки водій порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці з'ясували, що він був п'яним. Перевірка на вміст спиртного показала, що рівень алкоголю у крові в 4 рази перевищував допустиму норму й становив 0,75 проміле.

Текст публікації фейсбук-сторінки патрульної поліції Дніпропетровської області

Патрульні виявили нетверезого водія, який здійснював регулярно-спеціальні перевезення пасажирів

18 січня, приблизно о 18:00, патрульні помітили на проспекті Сергія Нігояна автомобіль Mercedes Benz, що проїхав на заборонений сигнал світлофору. Водія транспортного засобу одразу зупинили. Як виявилося, водій здійснював перевезення пасажирів — працівників одного з підприємств міста.

Під час спілкування патрульні помітили у 66-річного кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували освідування у встановленому законом порядку. Чоловік погодився. В результаті прилад Драгер підтвердив, що в крові водія алкоголь — 0,91 проміле.

Поліцейські відсторонили водія від керування авто, вилучили водійське посвідчення та склали на нього протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та постанову за порушення правил дорожнього руху.

Автор: Марія Масюк