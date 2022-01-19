П'яний водій у Дніпрі керував маршруткою з пасажирами
Правоохоронці 18 січня побачили п'яного водія, який керував транспортом спеціальних перевезень. Він не дотримувався правил дорожнього руху.
Нетверезого кермувальника помітили на проспекті Сергія Нігояна. Він їхав в автомобілі Mercedes Benz.
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Скільки алкоголю було в крові водія
Поліцейські зупинили водія, коли той поїхав на заборонене світло. З'ясували, що чоловік перевозив працівників одного з підприємств міста.
За кермом виявився 66-річний чоловік. Поліцейські запропонували йому пройти перевірку на стан сп'яніння. Прилад Drager підтвердив, що у крові водія 0,91 проміле спиртного.
Що загрожує водієві
Правоохоронці не дозволили водієві продовжувати перевезення. Вони забрали водійське посвідчення та склали на протокол за статтею керування у стані сп'яніння та постанову за порушення правил дорожнього руху.Довідка. Санкції статті передбачають штраф на водіїв у розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 тисячі гривень) або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.
П'яний водій маршрутки у Миколаєві
У Миколаєві 11 січня патрульні зупинили маршрутку, оскільки водій порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці з'ясували, що він був п'яним. Перевірка на вміст спиртного показала, що рівень алкоголю у крові в 4 рази перевищував допустиму норму й становив 0,75 проміле.
Текст публікації фейсбук-сторінки патрульної поліції Дніпропетровської області
Патрульні виявили нетверезого водія, який здійснював регулярно-спеціальні перевезення пасажирів
18 січня, приблизно о 18:00, патрульні помітили на проспекті Сергія Нігояна автомобіль Mercedes Benz, що проїхав на заборонений сигнал світлофору. Водія транспортного засобу одразу зупинили. Як виявилося, водій здійснював перевезення пасажирів — працівників одного з підприємств міста.
Під час спілкування патрульні помітили у 66-річного кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували освідування у встановленому законом порядку. Чоловік погодився. В результаті прилад Драгер підтвердив, що в крові водія алкоголь — 0,91 проміле.
Поліцейські відсторонили водія від керування авто, вилучили водійське посвідчення та склали на нього протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та постанову за порушення правил дорожнього руху.