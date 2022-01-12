Правоохоронці спіймали водія, який їздив п'яним, 11 січня у Миколаєві, на вулиці Генерала Карпенка.
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Водій маршрутки п'яним возив пасажирів
Усе почалося з того, що інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили маршрутку Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів охоронці порядку помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти алкотест на місці події. Результат становив 0,75 проміле, що майже у 4 рази перевищує допустиму норму.
Чоловіка відсторонили від роботи
Патрульні відсторонили водія від керування маршруткою. Щодо нього склали адміністративні матеріали за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
Саму маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.
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Уривок з допису патрульної поліції Миколаївщини:
Сьогодні, приблизно о 16 годині, інспектори відділу безпеки дорожнього руху УПП в Миколаївській області зупинили маршрутку Volkswagen за порушення правил дорожнього руху, який саме здійснював перевезення пасажирів. Сталося це на вулиці Генерала Карпенка.
Під час перевірки документів, охоронці порядку помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку на місці події за допомогою приладу Драгер. Результат тесту становив 0,75 проміле, що майже у 4 рази перевищує допустиму норму.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали відносно нього адміністративні матеріали.