У поліції запевняють, що фігурант скандалу наразі не очолює управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області.

До теми Відмовлявся проходити тест: деталі затримання п'яного полковника поліції Одеси

Поліції кажуть, що Єфтеній у декреті

У департаменті наголосили, що оприлюднена у ЗМІ інформація про те, що 8 січня у Чернівцях патрульні поліцейські зупинили начальника одеського управління стратегічних розслідувань, який керував автівкою п'яним, не відповідає дійсності.

Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В'ячеслав Єфтеній – з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною,

– заявили у поліції.

Там додали, що наказ про його відпустку видали ще 30 серпня 2021 року, його підписало керівництво департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

До слова, 20 вересня 2021 року на посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області призначили підполковника поліції Дениса Флорова.

Затримання п'яного полковника: що відомо

У ніч на 8 січня у Чернівцях, на вулиці Винниченка правоохоронці зупинили позашляховик. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Однак тест на алкоголь відмовився пройти.

З'явилася інформація, що за кермом машини був високопоставлений правоохоронець з Одеси. У поліції тоді не називали прізвище, однак ЗМІ писали, що мовиться про Єфтенія. У мережі опублікували відео, як порушник намагався домовитись з патрульними. Поліцейський хотів вирішити все "полюбовно".

На відео чутно, як чоловік говорить, що він полковник, а також розповідає про своє "становище в системі". Крім цього, від нього пролунала заява, що країну вс**ли в гі**о".

Зверніть увагу! "Думская" повідомила, що посадовець потрапляв у скандали й раніше. ЗМІ звинувачували Єфтенія у тиску на бізнес та надто м'якому ставленні до "бурштинової мафії".

Як затримували поліцейського: дивіться відео