Причому зазначений водій мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Про це свідчить відео, опубліковане у телеграм-каналі xydessa.

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Високопоставлений працівник поліції був п'яним за кермом

Інцидент трапився у Чернівцях на вулиці на Винниченка ще 8 січня.

Приблизно о 1:30 патрульні зупинили позашляховик Mercedes G 63 AMG.

А за його кермом виявився чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

А проте він відмовився на місці проходити тест на алкогольне сп'яніння.

Про все це свідчить відео, опубліковане у мережі.

Адмінпротоколи водію виписали за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Що важливо: одеські журналісти пишуть, що зазначений водій – начальник управління стратегічних розслідувань поліції на Одещині полковник В'ячеслав Єфтеній. Зараз він перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Нетверезість водіїв (а іноді й пішоходів) продовжує завдавати шкоди і їм же ж, і іншим людям:

Небезпеку для водіїв та пішоходів створює й погода: дивіться відео