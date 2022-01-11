Причому зазначений водій мав явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Про це свідчить відео, опубліковане у телеграм-каналі xydessa.
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Високопоставлений працівник поліції був п'яним за кермом
Інцидент трапився у Чернівцях на вулиці на Винниченка ще 8 січня.
- Приблизно о 1:30 патрульні зупинили позашляховик Mercedes G 63 AMG.
- А за його кермом виявився чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
- А проте він відмовився на місці проходити тест на алкогольне сп'яніння.
Про все це свідчить відео, опубліковане у мережі.
Адмінпротоколи водію виписали за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Нетверезість водіїв (а іноді й пішоходів) продовжує завдавати шкоди і їм же ж, і іншим людям:
- Патрульні Львова 10 січня оштрафували п'яного пішохода, який раптово вийшов на трасу перед автівкою.
- На Одещині 3 січня п'яний водій на смерть збив молодого хлопця.
- А вночі того ж дня нетверезий одесит на BMW на величезній швидкості розніс кілька машин та збив дві електроопори.
Небезпеку для водіїв та пішоходів створює й погода: дивіться відео