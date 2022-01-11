Причем указанный водитель обладал явными признаками сильного алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале xydessa.
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Высокопоставленный работник полиции был пьян за рулем
Инцидент произошел в Черновцах на улице Винниченко еще 8 января.
- Приблизительно в 1:30 патрульные остановили внедорожник Mercedes G 63 AMG.
- А за его рулем оказался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
- Однако он отказался на месте проходить тест на алкогольное опьянение.
Обо всем этом свидетельствует видео, опубликованное в сети.
Админпротокол водителю выписали за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Нетрезвость водителей (а иногда и пешеходов) продолжает наносить вред и им же, и другим людям:
- Патрульные Львова 10 января оштрафовали пьяного пешехода, внезапно вышедшего на трассу перед автомобилем.
- В Одесской области 3 января пьяный водитель насмерть сбил молодого парня.
- А ночью того же дня нетрезвый одессит на BMW на огромной скорости разнес несколько машин и сбил две электроопоры.
Опасность водителям и пешеходам создает и погода: смотрите видео