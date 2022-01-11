Інцидент трапився 8 січня близько 01:30 на вулиці Винниченка. Правоохоронці зупинили позашляховик. У патрульній поліції Чернівецької області 24 каналу підтвердили інцидент.

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Деталі від поліції

Зазначили, що чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Однак тест на алкоголь відмовився пройти.

Тоді поліцейські оформили протоколи за частиною 1 статті 122 "Перевищення швидкості" та частиною 1 статті 130 "Керування транспортним засобом у стані сп'яніння" КУпАП. Всі матеріали передадуть до суду.

У поліції Буковини не назвали ім'я порушника. Проте, за інформацією ЗМІ, це був начальник управління стратегічних розслідувань поліції В'ячеслав Валерійович Єфтеній.

Машина за 200 тисяч євро

Журналісти пишуть, що Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, яким керував чоловік, коштував близько 200 тисяч євро. Ба більше, в декларації полковника цієї автівки немає.

Відео з посадовцем

У мережі опублікували відео, як правоохоронець намагався домовитись з патрульними. Поліцейський хотів вирішити все "полюбовно".

Затриманий назвав своє ім'я

У ролику чути, як чоловік називає себе В'ячеславом Валерійовичом. Поліцейський говорить, що він полковник, а також розповідає про своє "становище в системі". Крім цього, від нього пролунала заява, що країну вс**ли в гі*но".

Однак поліцейські стояли на своєму, не піддаючись на провокації.

Дивіться відео, як затримували поліцейського:

Хто такий В'ячеслав Єфтеній