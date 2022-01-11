В полиции уверяют, что фигурант скандала пока не возглавляет Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области.

К теме Отказывался проходить тест: детали задержания пьяного полковника полиции Одессы

Полиции говорят, что Ефтений в декрете

В департаменте отметили, что обнародованная в СМИ информация о том, что 8 января в Черновцах патрульные полицейские остановили начальника одесского управления стратегических расследований, который управлял машиной пьяным, не соответствует действительности.

Лицо, о котором говорится в сообщениях СМИ – Вячеслав Ефтений – с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком,

– заявили в полиции.

Там добавили, что приказ о его отпуске выдали еще 30 августа 2021 года, его подписало руководство департамента стратегических расследований Нацполиции.

К слову, 20 сентября 2021 года на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области назначили подполковника полиции Дениса Флорова.

Задержание пьяного полковника: что известно

В ночь на 8 января в Черновцах, на улице Винниченко правоохранители остановили внедорожник. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Однако тест на алкоголь отказался пройти.

Появилась информация, что за рулем машины был высокопоставленный правоохранитель из Одессы. В полиции тогда не называли фамилию, однако СМИ писали, что речь идет о Ефтении. В сети опубликовали видео, как нарушитель пытался договориться с патрульными. Полицейский хотел решить все "полюбовно".

На видео слышно, как мужчина говорит, что он полковник, а также рассказывает о своем "положении в системе". Кроме этого, от него прозвучало заявление, что страну вс**ли в го**о".

Обратите внимание! "Думская" сообщила, что чиновник попадал в скандалы и раньше. СМИ обвиняли Ефтения в давлении на бизнес и слишком мягком отношении к "янтарной мафии".

Как задерживали полицейского: смотрите видео