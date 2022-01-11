В полиции уверяют, что фигурант скандала пока не возглавляет Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области.
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Полиции говорят, что Ефтений в декрете
В департаменте отметили, что обнародованная в СМИ информация о том, что 8 января в Черновцах патрульные полицейские остановили начальника одесского управления стратегических расследований, который управлял машиной пьяным, не соответствует действительности.
Лицо, о котором говорится в сообщениях СМИ – Вячеслав Ефтений – с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком,
– заявили в полиции.
Там добавили, что приказ о его отпуске выдали еще 30 августа 2021 года, его подписало руководство департамента стратегических расследований Нацполиции.
Задержание пьяного полковника: что известно
- В ночь на 8 января в Черновцах, на улице Винниченко правоохранители остановили внедорожник. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Однако тест на алкоголь отказался пройти.
- Появилась информация, что за рулем машины был высокопоставленный правоохранитель из Одессы. В полиции тогда не называли фамилию, однако СМИ писали, что речь идет о Ефтении. В сети опубликовали видео, как нарушитель пытался договориться с патрульными. Полицейский хотел решить все "полюбовно".
- На видео слышно, как мужчина говорит, что он полковник, а также рассказывает о своем "положении в системе". Кроме этого, от него прозвучало заявление, что страну вс**ли в го**о".
Как задерживали полицейского: смотрите видео