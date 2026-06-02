Ехал помогать людям: что известно о спасателе Антоне Ярмоленко, которого убила Россия в Днепре

Российские войска массированно обстреляли Днепр в ночь на 2 июня. Во время повторного удара погиб спасатель Антон Ярмоленко.

Печальную весть сообщили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава ГСЧС Андрей Даник.

Смотрите также Из-под завалов в Днепре достали детей: растет количество жертв после российского удара

Что известно о погибшем спасателе?

В Днепре от повторного российского удара погиб майор службы гражданской защиты Антон Ярмоленко. Он был заместителем начальника отряда по ресурсному обеспечению 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным ГСЧС, спасатель прибыл на место происшествия после первого удара по городу, чтобы помочь пострадавшим. К сожалению, он получил смертельные ранения.

Трудно подобрать слова, когда гибнут такие люди. Люди, которые не прятались от опасности, а наоборот – спешили навстречу беде, чтобы спасти чью-то жизнь. Антон посвятил свою жизнь служению людям,

– выразил соболезнования Андрей Даник.

Отмечается, что Антон Ярмоленко был надежным профессионалом и тем, кто был готов всегда помочь. Коллеги вспоминают его как человека с большим сердцем.

Погибший Антон Ярмоленко / Фото МВД Украины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя. Вечная память и дань уважения Герою!

Также в результате вражеского террора этой ночью пострадал еще один спасатель в Каменском.

Напомним, что российские террористы повредили в Днепре многоквартирные дома, предприятие, пожарную часть, гаражи и машины. По данным местных властей, было повреждено 50 домов и тысячи окон.

Количество жертв в результате ударов растет, продолжаются поисково-спасательные работы. Сейчас уже известно об 11 погибших и 37 пострадавших. Среди них есть и дети.