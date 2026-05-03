Дети ехали на отдых: новые детали террористического удара россиян на Днепропетровщине

В воскресенье, 3 мая, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом оказалась АЗС в Криничанской громаде Каменского района, рядом с заправкой был наполненный детьми автобус. Они ехали на отдых в Прикарпатье.

Подробнее об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Какие подробности удара по АЗС на Днепропетровщине?

В результате атаки повреждения получил автобус, в котором находились примерно 40 детей. К счастью, они успели выйти из транспорта до удара.

Дети ехали на отдых в Ивано-Франковскую область,

– написал Лукашук.

Он уточнил, что сейчас пассажиры находятся в Затышнянской общине. Там дети ждут родителей из Запорожья, тем временем им готовят горячую пищу и обеспечивают всем необходимым, чтобы стабилизировать их состояние.

При этом, к сожалению, в результате обстрела пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. В больнице находятся 5 взрослых, в частности 21-летняя беременная женщина в состоянии средней тяжести и 40-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Кроме того, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела был поврежден грузовик с продуктами, а также несколько других транспортных средств.

Стоит отметить, что подобные атаки на общественный транспорт с мирными жителями происходят регулярно — ранее такие случаи фиксировались, в частности, в Запорожском районе, в селе Юрковка, где оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу с гражданскими. Под ударом оказался и Никополь.

Где еще фиксировали последствия российских ударов в последнее время?

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким 3 мая сообщил, что город подвергся удару баллистическим оружием. В результате обстрела пострадали как минимум два человека, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Вечером 2 мая под атакой оказалась Черниговская область. А ночью вражеские войска обстреляли Одесскую область, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Удары беспилотников пришлись по трем жилым домам, также повреждения получила портовая инфраструктура.