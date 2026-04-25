Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно об атаке на автобус?
Под прицелом оккупантов оказался маршрутный автобус с гражданскими в селе Юрковка Запорожского района.
Микроавтобус получил повреждения
В результате атаки один человек погиб, еще четыре – ранены.
Напомним, что россияне часто бьют по автобусам с мирными жителями.
Например, в 7 апреля Россия ударила по автобусу в центре Никополя в Днепропетровской области. Тогда погибли три человека, еще 16 получили ранения.
Последствия атаки 25 апреля
Россия этой ночью била баллистикой и БПЛА по Черниговской области. Погибли 2 человека, еще 7 получили ранения. Повреждены дома.
В результате атаки на Одесскую область повреждена жилая застройка и припортовая территория, в частности иностранное судно. Были травмированы 2 человека.
А в Днепре в результате атак погибли 4 человека, пострадали 27, среди них двое детей. Под завалами могут быть еще люди. Повреждены жилые дома, предприятия, объект промышленной инфраструктуры, уничтожены грузовики с зерном, обстрелы продолжаются.