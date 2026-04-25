Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Смотрите также Атака "Шахедами" продолжается, перед этим россияне ударили ракетами: где есть угроза

Что известно об атаке на автобус?

Под прицелом оккупантов оказался маршрутный автобус с гражданскими в селе Юрковка Запорожского района.

Микроавтобус получил повреждения

В результате атаки один человек погиб, еще четыре – ранены.

Напомним, что россияне часто бьют по автобусам с мирными жителями.

Например, в 7 апреля Россия ударила по автобусу в центре Никополя в Днепропетровской области. Тогда погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Последствия атаки 25 апреля