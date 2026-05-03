Детальніше про це розповів очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Які подробиці удару по АЗС на Дніпропетровщині?

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав автобус, у якому перебували приблизно 40 дітей. На щастя, вони встигли вийти з транспорту до удару.

Діти їхали на відпочинок до Івано-Франківської області,

– написав Лукашук.

Він уточнив, що наразі пасажири перебувають у Затишнянській громаді. Там діти чекають на батьків із Запоріжжя, тим часом їм готують гарячу їжу й забезпечують усім необхідним, щоб стабілізувати їхній стан.

При цьому, на жаль, унаслідок обстрілу постраждали 6 людей, серед них – дитина. У лікарні перебувають 5 дорослих, зокрема, 21-річна вагітна жінка у стані середньої тяжкості та 40-річна жінка у важкому стані. Окрім того, за даними ДСНС, обстріл пошкодив вантажівку з продуктами, а також кілька інших транспортних засобів.

Варто зазначити, що подібні атаки на громадський транспорт із мирними жителями відбуваються регулярно – раніше такі випадки фіксували, зокрема, у Запорізькому районі, в селі Юрківка, окупанти вдарили по маршрутному автобусу з цивільними. Під ударом опинявся й Нікополь.

Де ще фіксували наслідки російських ударів останнім часом?

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім 3 травня повідомив, що місто зазнало удару балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, яким наразі надають медичну допомогу.

Увечері 2 травня під атакою опинилася Чернігівська область. А вночі ворожі війська обстріляли Одеську область, унаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Удари безпілотників прийшлися по трьох житлових будинках, також зазнала пошкоджень портова інфраструктура.