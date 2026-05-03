Про подробиці удару та його відбиття розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Чим бив противник по Україні?

Росіяни тероризували ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів. Більшість із запущених безпілотників – понад 160 – становили саме "Шахеди". Також загарбники вгатили балістичною ракетою "Іскандер-М" з Курської області Росії.

Дрони летіли одразу з кількох напрямків:

Курськ;

Шаталово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ;

ТОТ Гвардійське;

Чауда – ТОТ АР Крим;

ТОТ Донецьк.

Як відпрацювали сили ППО?

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА … на півночі, півдні, заході та сході країни,

– йдеться в офіційному повідомленні.

При цьому, ракета, а також 19 дронів влучили на 15 локаціях. Повідомляється і про падіння збитих (уламків) на 1 локації.

У Повітряних силах наголошують, що в небі над Україною перебуває кілька ворожих дронів, тож варто дотримуватися правил безпеки.



Збиті цілі / Інфографіка ПС