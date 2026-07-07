Наносились атаки по ТЭС Днепропетровской области: СБУ задержала двух вражеских агентов

Служба безопасности Украины задержала еще двух агентов российских спецслужб. Подозреваемые из Днепропетровской области собирали информацию для нанесения Россией ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Одной из главных целей стала теплоэлектростанция, снабжающая энергией прифронтовые районы области. Об этом 6 июля сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности и задержании агентов?

Расследование установило, что фигуранты действовали отдельно друг от друга, но работали на одного куратора российской ФСБ.

Одним из агентов оказался житель Днепра. Он уклонялся от мобилизации и почти не выходил из дома, а необходимые врагу данные запрашивал у соседей и родственников. В ходе повседневных разговоров он пытался выяснить техническое состояние местной ТЭС и местонахождение украинских огневых позиций противовоздушной обороны.

Другая фигурантка – безработная жительница Зеленодольска. По данным следствия, она обходила местность, чтобы выявить места базирования мобильных огневых групп. Также она отслеживала последствия российских ударов по местным энергообъектам.

Служба безопасности разоблачила обоих агентов, задокументировала их преступления и задержала. В ходе обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага,

– добавили в СБУ.

Задержанным вручили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники в настоящее время находятся под стражей без права на залог. За содеянное им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее завербованный вражескими спецслужбами мужчина устроился разнорабочим на предприятие оборонно-промышленного комплекса во Львове. Он планировал скрыть умышленный поджог секции с производственными мощностями завода коротким замыканием. СБУ предотвратила диверсию и задержала подозреваемого.