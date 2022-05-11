Декоммунизация продолжается: в Днепре демонтировали памятник комсомольцам

Вчера, 10 мая, в Днепре был демонтирован очередной коммунистический памятник.

Об этом сообщила начальница Управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва.

К теме После Бучи все трубадуры "русского мира" должны пойти за "русским кораблем"

Под снос пошел памятник днепропетровским комсомольцам, открывшимся возле Музея истории комсомола в 2010 году.

Декоммунизация продолжается. Было – стало. А потом будет музей тоталитарного режима. Историю нельзя забывать. Помнить, анализировать, делать выводы,

– прокомментировала снос Лиштва.

Открытие памятника комсомольцам было посвящено 90-летию создания единой комсомольской организации Днепропетровщины. Это бронзовые фигуры молодежи, которые высаживают дерево будущего. Под фигурами была надпись: "Легенды поведают, какими мы были".

Декоммунизация в Днепре: фото из соцсети

Помимо демонтажа этого памятника убрали еще камень с памятной надписью: "1917 – 1967. Октябрьская площадь помнит Революции красные дни" на Соборной площади в Днепре.

Добавим, что ранее, 3 мая, в городе было демонтировано более 10 объектов, связанных с советским прошлым.

По словам Лиштвы, демонтированную советскую символику передадут на хранение на специальный склад.

Декоммунизация требует восстановления

Напомним, что в апреле Министерство культуры и информационной политики Украины отметило, что органы местной власти имеют законное право принимать решение о демонтаже памятников, переименовании названий площадей или улиц, которые называются именами российских деятелей. Минкульт выступает за отделение украинского культурного пространства от маркеров имперского наследия, отмечают, что процесс декоммунизации должен происходить с соблюдением украинского и международного законодательства.

Декоммунизация и дерусификация в городах Украины

В конце апреля в Луцке была демонтирована советская символика на Мемориале Славы.

В Черниговской области с водонапорной башни в Новгороде-Северском сбили портреты Ленина и Сталина.

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, его бюст был ликвидирован утром 17 апреля. Теперь на месте советского военного есть надпись "Слава Украине".

А в столице Украины уже выбрали названия для 5 станций киевского метро. Для того чтобы отобрать названия, проводили два этапа голосования. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что названия некоторых объектов, станций метро и парков не соответствуют сегодняшним реалиям. По его словам, лучше, чтобы названия напоминали о друзьях, а не о врагах.

Под переименование попали станции "Героев Днепра", "Минская", "Берестейская", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

Проект решения по переименованию для рассмотрения в Киевраде будет подготовлен в ближайшее время.

Вас может заинтересовать – в Пентагоне заявили, что Росармия отстает на 2 недели от графика Путина: видео