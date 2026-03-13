На 13-летнюю Киру напала домашняя собака породы кане-корсо. Врачи долгое время пытались спасти конечность, однако из-за стремительной интоксикации организма ее пришлось ампутировать.

Инцидент произошел в селе Александровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на Голос Днепра.

Что известно о нападении собаки на 13-летнюю девочку?

Девочка с пятью друзьями возвращалась из школы, и вдруг собака сзади набросилась на нее и ухватилась за колено. С ногой в зубах пес начал бегать и дергать Киру.

Один из друзей рассказал, что пытался с другими ребятами отвлечь собаку и бросить в него камни, но это не помогало. Жители улицы не обратили внимания на крики. Первым приехал один из родителей девушек. И только ему удалось отогнать собаку.

После этого девочку немедленно отвезли в больницу в Днепр. Там она перенесла несколько операций и противостолбнячную вакцинацию и прививки против бешенства.

Мать пострадавшей Киры, Татьяна, обращается к различным общественным организациям и просит максимальной огласки дела.

Владелица собаки оказала финансовую помощь, однако пыталась убедить мать отказаться от юридических претензий. Однако женщина не согласилась, она требует объективного расследования и наказания виновных в небрежном содержании животного.

Связаться с владелицей собаки журналистам не удалось. Сейчас полиция уже начала досудебные следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия. Открыто уголовное внедрения за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

