Они были выпускниками одного колледжа: российская атака на Кривой Рог унесла жизни двух железнодорожников

В результате российской атаки с использованием дронов на промышленное предприятие в Кривом Роге погибли двое железнодорожников. Жертвами удара стали 21-летний Дмитрий Облог и 35-летний Роман Клименко.

Об этом сообщают местные телеграм-канала.

Что известно о железнодорожниках, погибших в результате удара в Кривом Роге?

Жертвами удара стали 21-летний Дмитрий Облог и 35-летний Роман Клименко. Оба были работниками железной дороги и выпускниками Индустриального колледжа Криворожского национального университета.

По имеющейся информации, во время утренней атаки реактивного беспилотника они находились на территории Северного горно-обогатительного комбината (СеверГОК), куда попал российский дрон. Известно, что Дмитрий Облог во время полномасштабной войны неоднократно помогал украинским военным и участвовал в волонтерских инициативах.

Напомним, 12 июля российские войска провели атаку на Кривой Рог ударными беспилотниками. Во время первого удара по промышленному предприятию погибли два человека, а впоследствии оккупанты нанесли повторную атаку. На месте возник пожар, однако во время второго удара удалось избежать жертв и пострадавших, поскольку работники находились в укрытии.

Кто еще погиб в результате российского террора?

В результате российского авиаудара по Сумам 11 июля погибли пять человек. Среди жертв – 13-летняя Ульяна, которая находилась возле остановки общественного транспорта, а также Кирилл, сотрудник компании по продаже автомобилей, скончавшийся в больнице от полученных ранений. Также среди жертв – 58-летний Эдуард Побегайло, который в момент атаки ждал маршрутку на остановке общественного транспорта

Капитан полиции Руслан Ярошевич скончался от смертельных ранений, полученных во время российского авиаудара по Запорожью 5 июля. 38-летний правоохранитель вместе с коллегой эвакуировал жителей в укрытия, благодаря чему удалось спасти десятки людей. У погибшего остались жена и двое детей.

В Дружковке в результате российского авиаудара погибла зооволонтер Ольга Кузьменко, которая годами спасала и кормила бездомных животных. По словам знакомых, женщина погибла во время кормления кошек и собак.