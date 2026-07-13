Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відомо про залізничників, які загинули внаслідок удар упо Кривому Рогу?

Жертвами удару стали 21-річний Дмитро Облог та 35-річний Роман Клименко. Обидва були працівниками залізниці та випускниками Індустріального коледжу Криворізького національного університету.

За наявною інформацією, під час ранкової атаки реактивного безпілотника вони перебували на території Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК), куди влучив російський дрон. Відомо, що Дмитро Облог під час повномасштабної війни неодноразово допомагав українським військовим і долучався до волонтерських ініціатив.

Нагадаємо, російські війська 12 липня атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Під час першого удару по промисловому підприємству загинули двоє людей, а згодом окупанти завдали повторної атаки. На місці виникла пожежа, однак під час другого удару жертв і постраждалих вдалося уникнути, оскільки працівники перебували в укритті.

Хто ще загинув внаслідок російського терору?

Унаслідок російського авіаудару по Сумах 11 липня загинули п'ятеро людей. Серед жертв – 13-річна Уляна, яка перебувала біля зупинки громадського транспорту, а також Кирило, працівник компанії з продажу автомобілів, який помер у лікарні від отриманих поранень. Також сереж жертв – 58-річний Едуард Побегайло, який у момент атаки чекав маршрутку на зупинці громадського транспорту

Капітан поліції Руслан Ярошевич помер від смертельних поранень, яких зазнав під час російського авіаудару по Запоріжжю 5 липня. 38-річний правоохоронець разом із колегою евакуйовував мешканців до укриттів, завдяки чому вдалося врятувати десятки людей. У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

У Дружківці внаслідок російського авіаудару загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко, яка роками рятувала й годувала безпритульних тварин. За словами знайомих, жінка загинула під час годування котів і собак.