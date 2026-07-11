Про те, кого вбив російський авіаудар, пише "Кордон.Медіа".

Хто став жертвами ворожої атаки?

Повідомлялось, що серед загиблих внаслідок атаки є одна дитина. Виявилось, що російський терор забрав життя 13-річної Уляни. У момент обстрілу дівчинка перебувала поблизу зупинки громадського транспорту.

Загибла 13-річна Уляна / Фото з телеграму "Кордон.Медіа"

Від отриманих травм у лікарні також помер Кирило. За словами його колег, він працював у компанії з продажу автомобілів. Чоловік став п'ятою жертвою російського удару.



Загиблий від авіаудару Кирило / Фото з телеграму "Кордон.Медіа"

Раніше журналісти повідомляли, що, на жаль, не вдалось врятувати життя 58-річного Едуарда Побегайла. Чоловік чекав на громадський транспорт на зупинці, коли Росія атакувала місто.

Нагадаємо, авіаудар по Сумах стався близько 15:00. Ворог запустив щонайменше три авіабомби по об'єкту інфраструктури та людному місцю. Загалом внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули та 33 постраждали.

Також відомо про пошкодження кількох багатоквартирних будинків, автівок, АЗС, автосалону, ресторану та гаражів.