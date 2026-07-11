Після другої години дня для Сумщини оголосили загрозу КАБів.
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Які наслідки атаки на Суми?
О 14:32 мер Олександр Лисенко повідомив про вибухи у місті. Виявилося, що ворог завдав ударів трьома КАБами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.
Станом на 15:08 підтверджено загибель 4 людей унаслідок російської атаки. Серед них – чоловік, який перебував на зупинці, та водій маршрутки.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
За словами глави ОВА Олега Григорова, ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень. Рятувальна операція триває.