Після другої години дня для Сумщини оголосили загрозу КАБів.

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Які наслідки атаки на Суми?

О 14:32 мер Олександр Лисенко повідомив про вибухи у місті. Виявилося, що ворог завдав ударів трьома КАБами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.

Станом на 15:08 підтверджено загибель 4 людей унаслідок російської атаки. Серед них – чоловік, який перебував на зупинці, та водій маршрутки.

За словами глави ОВА Олега Григорова, ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень. Рятувальна операція триває.