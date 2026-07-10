Через загрозу російської атаки у регіонах може лунати повітряна тривога. Про рух безпілотників та загрозу для окремих районів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять "Шахеди" та інші повітряні цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться інтерактивну карту

21:51, 10 липня

КАБи на Дніпропетровщину.

21:36, 10 липня

Група БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину (Дністровський район).

20:54, 10 липня

КАБи на Харківщину.

20:50, 10 липня

КАБи на Сумщину.

20:44, 10 липня

Ракета на Одещину, Чорноморське!

20:22, 10 липня

БпЛА на Чернігів з північного заходу.

20:14, 10 липня

Чернігівщина: реактивні БпЛА на Любеч з півночі.