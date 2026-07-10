Через загрозу російської атаки у регіонах може лунати повітряна тривога. Про рух безпілотників та загрозу для окремих районів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз летять "Шахеди" та інші повітряні цілі?
Повітряна тривога в Україні: дивіться інтерактивну карту
КАБи на Дніпропетровщину. Група БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину (Дністровський район). КАБи на Харківщину. КАБи на Сумщину. Ракета на Одещину, Чорноморське! БпЛА на Чернігів з північного заходу. Чернігівщина: реактивні БпЛА на Любеч з півночі.21:51, 10 липня21:36, 10 липня20:54, 10 липня20:50, 10 липня20:44, 10 липня20:22, 10 липня20:14, 10 липня
КАБи на Дніпропетровщину.
Група БпЛА в акваторії Чорного моря – курсом на Одещину (Дністровський район).
КАБи на Харківщину.
КАБи на Сумщину.
Ракета на Одещину, Чорноморське!
БпЛА на Чернігів з північного заходу.
Чернігівщина: реактивні БпЛА на Любеч з півночі.