После двух часов дня для Сумщины объявили угрозу КАБов.

Какие последствия атаки на Сумы?

В 14:32 в Сумах раздались взрывы. Оказалось, что враг нанес удары тремя КАБами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.

По состоянию на 15:08 подтверждена гибель 4 человек в результате российской атаки. Среди них – находившийся на остановке мужчина, водитель маршрутки, а также девочка.

По словам главы ОВА Олега Григорова, еще семь пострадавших уже доставлены в больницы. Спасательная операция продолжается.

Напомним, днем ​​россияне также атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате ранения получил сотрудник объекта. Кроме того, по предварительной информации, повреждены окна в трех частных жилых домах.

Под ударами оккупантов оказалась и Одесса. Там враг ракетой атаковал объект гражданской инфраструктуры. Два человека погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Также оккупанты попали FPV-дроном в топливораздаточную колонку в Шевченковском районе Харькова. Пострадала 14-летняя девочка. Ребенок получил взрывные ранения, травмы головы.