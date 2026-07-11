После двух часов дня для Сумщины объявили угрозу КАБов.
Какие последствия атаки на Сумы?
В 14:32 в Сумах раздались взрывы. Оказалось, что враг нанес удары тремя КАБами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.
По состоянию на 15:08 подтверждена гибель 4 человек в результате российской атаки. Среди них – находившийся на остановке мужчина, водитель маршрутки, а также девочка.
По словам главы ОВА Олега Григорова, еще семь пострадавших уже доставлены в больницы. Спасательная операция продолжается.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Напомним, днем россияне также атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате ранения получил сотрудник объекта. Кроме того, по предварительной информации, повреждены окна в трех частных жилых домах.
Под ударами оккупантов оказалась и Одесса. Там враг ракетой атаковал объект гражданской инфраструктуры. Два человека погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.
Также оккупанты попали FPV-дроном в топливораздаточную колонку в Шевченковском районе Харькова. Пострадала 14-летняя девочка. Ребенок получил взрывные ранения, травмы головы.