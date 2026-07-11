Об этом сообщают Суспильне и Черниговский городской совет.

Каковы последствия обстрелов Чернигова 11 июля?

Тревогу в Черниговском районе объявили еще в 11:07. Воздушные силы предупреждали о группе реактивных БПЛА в направлении Борзны/Нежина.

В 12:28 военные сообщили о группе реактивных БПЛА, которая двигалась в сторону Чернигова.

В 13:18 в Черниговском горсовете сообщили, что враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.

В результате вражеской атаки ранения получил сотрудник объекта. Кроме того, по предварительной информации, повреждены окна в трех частных жилых домах,

– говорилось в сообщении.

В 13:22 Воздушные силы сообщили об очередной группе реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова. В 13:39 в Чернигове были слышны взрывы, о чем сообщали корреспонденты Суспильне.

Напомним, что россияне также провели атаку на Черниговскую область в ночь на 11 июля. В результате в Новгород-Северском районе загорелись автомобили, а в Корюковском – жилой дом.