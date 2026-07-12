Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про удар по Кривому Рогу?

У неділю, 12 липня, російські окупаційні війська завдали удару безпілотником типу "Шахед" по одному з промислових підприємств у Кривому Розі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей. Інформація про можливих постраждалих, а також масштаби руйнувань наразі уточнюється.

За інформацією повітряних сил в напрямку Кривого Рогу фіксували реактивний БпЛА. Близько 6:23 він рухався на місто з півночі. Зараз оборонці неба продовжують фіксувати безпілотники, які летять у напрямку Кривого Рогу.

О 8:00 стало відомо, що окупанти завдали повторного удару по одному з промислових підприємств міста. На місці виникла пожежа, триває аварійно-рятувальна операція.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки, адже загроза нових атак з боку Росії залишається високою.

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Нагадаємо, Росія ввечері 11 липня атакувала Одещину ракетами з акваторії Чорного моря. Після попередження Повітряних сил про рух ворожих цілей в Одесі пролунали потужні вибухи. Згодом військові повідомили про запуск ще щонайменше чотирьох ракет у тому ж напрямку.

Вдень 11 липня Росія вдарила трьома КАБами по Сумах, дві авіабомби влучили в район із цивільними, зокрема біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, серед них 13-річна дівчинка. Ще 31 людина, зокрема троє дітей, зазнала поранень, п'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, АЗС, автосалон, ресторан і гаражний кооператив.

Під російський удар цього дня також потрапив Чернігів. Росія атакувала місто реактивними безпілотниками, завдавши удару по об'єкту критичної інфраструктури. Унаслідок атаки поранення дістав співробітник підприємства. Також пошкоджено щонайменше 24 вікна та фронтони житлових будинків. Для ліквідації наслідків місто забезпечило мешканців плитами OSB для тимчасового закриття пошкоджених осель.